Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Steglitz ist es zu einem Brand an einer Schule gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, brach das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagabend aus. Es brannten Müll und Gerümpel im Außenbereich sowie Teile der Fassade eines zweigeschossigen Schulgebäudes.

Das Feuer wurde von der Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht, hieß es. Verletzt worden sei niemand. Die Feuerwehr war mit knapp 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.



