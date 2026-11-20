Berlin (dpa/bb) – Im Zusammenhang mit einer mutmaßlichen Brandserie in Berlin-Marienfelde ist in drei Fällen eine 41-jährige Tatverdächtige ermittelt worden. Die Frau soll zweimal im Aufzug eines Hauses Abfälle angezündet haben, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Neben diesen mutmaßlichen Taten am 13. September und 8. Oktober wird ihr vorgeworfen, im Keller desselben Gebäudes am 2. November einen Verschlag angezündet zu haben. Laut Polizei verursachten die drei Taten im Mehrfamilienhaus erhebliche Gebäudeschäden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin wurde ein Haftbefehl gegen die 41-Jährige erlassen, wie es in der Mitteilung hieß. Nach der Festnahme am Dienstag sei die Frau gegen Auflagen vom Vollzug der Untersuchungshaft verschont worden.





Serie mit 16 Bränden

Die drei Verfahren gegen die Frau stehen nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft im Zusammenhang mit einer Serie von insgesamt 16 Bränden. Diese ereigneten sich demnach seit dem 7. August in dem Haus in der Waldsassener Straße sowie in einem Nachbargebäude. Die Ermittlungen laufen weiter.