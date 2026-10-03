Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys warten in der Saisonvorbereitung weiter auf den ersten Sieg. Der deutsche Volleyballmeister verlor in Tours ein Testspiel gegen den französischen Erstligisten Stade Poitevin Poitiers mit 2:3 (22:25, 25:20, 18:25, 25:23, 9:15). Beste Berliner Punktesammler waren Tom Koops mit 17 und Alexandru Rata mit 16 Punkten.

Trainer Andrea Anastasi hatte erstmalig alle EM-Fahrer dabei. Allerdings wurden die deutschen Nationalspieler Ruben Schott und Florian Krage-Brewitz noch weitestgehend geschont. Zudem setzte Libero Erik Shoji aus und es fehlte weiterhin der verletzte Mittelblocker Yanick Goralik.





Am Sonntag geht es in der Robert Grenon Arena noch gegen den Champions-League-Teilnehmer und Gastgeber Tours VB (18.00 Uhr). Am Wochenende darauf gibt es noch die letzten beiden Testspiele bei einem kleinen Turnier in Polen.