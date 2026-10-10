Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys bleiben in der Saisonvorbereitung weiterhin sieglos. Der deutsche Volleyballmeister verlor beim Agrobex-Memorial Arkadiusz Gołaś-Turnier im polnischen Rzeszów gegen die Gastgeber Asseco Resovia Rzeszów mit 1:3 (22:25, 26:24, 19:25, 28:39). Damit bleiben die Berliner auch im sechsten Testspiel sieglos.

Das Team von Trainer Andrea Anastasi bot dem polnischen Spitzenteam lange Zeit einen harten Kampf, leisteten sich aber einmal mehr zu viele Ungenauigkeiten im Aufschlagspiel. 26 Fehler waren einfach zu viel. Beste Berliner Punktesammler waren Alexandru Rata mit 21 und Nolan Flexen mit 14 Punkten.





Am Sonntag treffen die Volleys in ihrem letzten Testspiel auf ZAKSA Kędzierzyn-Koźle (12.00 Uhr), die im anderen Halbfinale 0:3 gegen PGE GiEK Skra Bełchatów unterlagen. Am nächsten Freitag bestreiten die Berliner dann ihr erstes Pflichtspiel beim Ligacup in Hildesheim gegen die Netzhoppers KW.