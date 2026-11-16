Berlin (dpa/bb) – Die Berlin Volleys mussten einen wahren Kraftakt vollbringen, um weiter in dieser Saison siegreich zu bleiben. Sieben Matchbälle wehrten sie am Sonntagabend beim 3:2-Auswärtssieg bei den SWD powervolleys Düren ab, ehe sie das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga doch noch gewinnen konnten. «Letztendlich geht es in der Bundesliga darum, solche schwierigen Situationen anzunehmen und darauf zu vertrauen, dass unsere Chance auf den Sieg kommt», sagte Trainer Andrea Anastasi.

Der deutsche Meister zeigte bei den in dieser Saison zuvor noch satzverlustfreien Dürenern neben zu vielen Fehlern zumindest sehr viel Willen. Im vierten Satz schienen die Berliner die Partie schon verloren zu haben. Und doch hielten sie sieben Matchbällen des Gegners stand – physisch und vor allem mental. «Am Ende haben kleine Details zu unseren Gunsten den Unterschied gemacht. Wir mussten wirklich hart für unsere Momente kämpfen», sagte Mittelblocker Nicolas Zerba.





Schwierige Vorbereitung durch Krankheitswelle

Und das nach einer Woche, in der eine Krankheitswelle Team und Staff erwischt hatte und es lange offen war, ob alle Akteure in Düren dabei sein können. «Nach dieser gesundheitlich harten Woche für einige Spieler und mich stimmt das Ergebnis», sagte Anastasi.

Die Einstellung und der Einsatz stimmten. «Es ist klasse, auf diese Weise die Tabellenführung übernommen zu haben», sagte Zerba. Anastasi sieht dennoch in allen Bereichen Luft nach oben. «Um ehrlich zu sein, haben wir nicht dauerhaft gut gespielt. Ohne Frage müssen wir uns in jedem Detail verbessern», so der Italiener.