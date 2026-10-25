Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys scheinen Gefallen an der Heimspielstätte der Grizzlys Giesen in Hildesheim gefunden zu haben. Vor einer Woche gewannen sie dort den Ligacup, und am Samstagabend folgte an gleicher Stelle der Auswärtserfolg in der Volleyball-Bundesliga. Wichtiger war dabei aber, dass sie sich im Vergleich zum ersten Duell steigern konnten. Dem mühsamen 3:2-Sieg im Ligacup folgte ein über zumindest weite Phasen recht souveränes 3:1.

«Wir waren phasenweise voll im Flow und haben guten Volleyball gespielt», sagte Nationalspieler Florian Krage-Brewitz. Allerdings leisteten sie sich ab dem dritten Satz auch eine längere Schwächephase. «Da waren wir nicht gut genug und haben ihnen die Tür geöffnet. Doch wir kamen zurück, obwohl längst nicht alles perfekt war», sagte Trainer Andrea Anastasi.





Nächstes Wiedersehen schon in zwei Wochen

Das neue Teamgebilde hat zwar erste Drucksituationen gemeistert, ist aber noch recht fragil. «Noch sehe ich bei uns nicht die letzte Sicherheit», sagte Krage-Brewitz. Umso wichtiger sind in so einer Phase erfahrene Akteure wie Libero Erik Shoji oder Trainer Anastasi. «Die Erfahrung und Ausstrahlung eines Erik oder Andrea helfen dabei natürlich. Sie bringen Ruhe ins Team», sagte Krage-Brewitz.

Und diese Unaufgeregtheit werden die Volleys auch beim nächsten Duell gegen Giesen brauchen. Das gibt es schon in zwei Wochen im DVV-Pokalachtelfinale. Die Berliner erwarten wieder ein schwieriges Duell. «Deshalb sind wir weiterhin gewarnt, wenn wir hier wieder herfahren», so Krage-Brewitz.