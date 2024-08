Zawiercie/Berlin (dpa) – Mit einem hart erkämpften Fünfsatzsieg und einer klaren Niederlage haben die Berlin Volleys ihre beiden Testspiele beim polnischen Erstligisten Warta Zawiercie beendet. Der deutsche Volleyball-Rekordmeister unterlag heute dem von Bundestrainer Michal Winiarski gecoachten Gegner mit 0:3 (17:25, 23:25, 22:25). Tags zuvor hatten die Berliner die Polen nach 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (20:25, 14:25, 33:31, 29:27, 15:12) bezwingen können.

Den Umschwung im ersten Duell bewirkte dabei der dritte Satz, den die Gäste am Ende nervenstark durch ein Ass von Neuzugang Florian Krage mit 33:31 für sich entschieden. Der US-Amerikaner Jake Hanes war bei den Volleys mit 33 Punkten erfolgreich, Moritz Reichert brachte es auf elf Punkte.

Heute trumpfte Daniel Malescha auf der Diagonalposition anstelle von Hanes auf, doch seine 14 Punkte konnten die klare Niederlage nicht abwenden. In Polen fehlten den BR Volleys allerdings auf zwei Schlüsselpositionen wichtige Kräfte. Zuspieler Johannes Tille befindet sich nach Krankheit noch im Aufbautraining, der neue Libero Kyle Dagostino wird nach Sonderurlaub wegen seiner Hochzeit erst am Donnerstag in Berlin erwartet.