Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys bleiben in der Volleyball-Bundesliga weiter siegreich. Der Titelverteidiger gewann am Mittwochabend vor 4127 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle gegen die Volley Goates Mitteldeutschland mit 3:0 (25:21, 25:20, 25:17) auch die dritte Partie. Die meisten Berliner Punkte sammelte Alexandru Rata mit 21 und Nolan Flexen mit 13.

Die ersten beiden Punkte der Partie machten zwar die Gäste, aber der Favorit konterte sofort mit einem 5:0-Lauf. Doch rund lief es danach trotzdem nicht bei den Berlinern. Immer wieder blieben ihre Angriffe im Block hängen. So blieb es weiter eng, aber rechtzeitig zum Satzende spielten die Volleys ihre Qualität im Angriff wieder aus und holten sich den ersten Satz.





BR Volleys fast die gesamte Partie in Führung

In den zweiten Satz starteten die Gastgeber deutlich souveräner und setzten sich nach einem frühen 7:0-Lauf gleich in Führung. Doch auch dieses Mal konnten sie den Druck nicht halten und die Gäste kamen wieder zurück. Beim 17:17 konnten sich die Volleys dann aber doch wieder entscheidend absetzen.

Im dritten Satz konnten sich auch wieder schnell absetzen. Die Gäste versuchten zwar weiter dagegenhalten, hatten aber zu oft Probleme bei der Annahme. Beim 17:11 hatten sich die Volleys wieder entscheidend abgesetzt und verwandelten schließlich den zweiten Matchball.