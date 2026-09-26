Storkow (dpa/bb) – Die Volleyballer der BR Volleys warten in der Saisonvorbereitung weiter auf den ersten Sieg. Bei einem öffentlichen Testspiel im brandenburgischen Storkow erkämpfte der deutsche Meister gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen aber zumindest ein 2:2 (24:26, 22:25, 25:21, 26:24)-Remis.

Bester Berliner Punktesammler war Daniel Malescha mit 17 Punkten. Zuvor hatte es eine Niederlage und ein Remis in nicht-öffentlichen Testspielen gegen die Grizzlys Giesen gegeben. Trainer Andrea Anastasi musste erneut auf vier Akteure verzichten. Dafür war erstmalig EM-Fahrer Tom Koops (Niederlande) mit dabei.





Am kommenden Wochenende nehmen die Berliner bei einem Mini-Turnier im französischen Tours teil. Das erste Pflichtspiel gibt es am 16. Oktober mit dem Ligacup in Hildesheim. Dann geht es erneut gegen die Netzhoppers.