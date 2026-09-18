Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys haben im zweiten Testspiel in der Saisonvorbereitung ein Remis erkämpft. Die personell dezimierten Berliner spielten am Freitag im Horst-Korber-Sportzentrum unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen den Ligarivalen Grizzlys Giesen 2:2 (23:25, 25:23, 22:25, 25:20). Die Partie war zuvor auf vier Sätze angesetzt worden.

Beste Berliner Punktesammler waren Ryan Barnett mit 20 und Nolan Flexen mit 16. Wie schon bei der 1:3-Pleite am Tag zuvor gegen denselben Gegner musste Trainer Andrea Anastasi auf die EM-Fahrer Ruben Schott und Florian Krage-Brewitz (beide Deutschland), Alexandru Rata (Rumänien) und Tim Koops (Niederlande) verzichten.





Zudem fehlte Mittelblocker Yannick Goralik wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk. Dafür spielte ein Giesener Akteur in der Partie auf Berliner Seite.