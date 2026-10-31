Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys haben auch ihre vierte Partie in der Volleyball-Bundesliga gewonnen. Der deutsche Meister gewann am Samstagabend im Sportforum Hohenschönhausen gegen die Juniorenauswahl des VCO Olympia mit 3:0 (25:21, 25:17, 25:19). Damit bleiben sie Tabellenzweiter. Beste Berliner Punktesammler waren Ryan Barnett mit 15 und Tom Koops mit 13.

Trainer Andrea Anastasi baute sein Team im Vergleich zum 3:0-Sieg am Mittwoch gegen Mitteldeutschland fast komplett um und schonte Stammkräfte wie Eric Shoji, Nolan Flexen oder Alexandru Rata.





B-Team der Volleys mit Startschwierigkeiten

Und die Umstellungen machten sich bemerkbar. Die Volleys zeigten einige Schwächen in der Annahme, liefen meist einem Rückstand hinterher, der Mitte des ersten Satzes auf 11:14 anwuchs. Nach einer Auszeit wachte der Favorit dann aber auf und stellte mit einem 4:1-Lauf den Grundstein für den ersten Satzgewinn.

Im zweiten Satz agierten die Volleys dann deutlich souveräner und ließen nichts anbrennen. Damit war der Widerstand des VCO aber noch nicht gebrochen. Bis Mitte des dritten Satzes war es wieder eng und die Führung wechselte hin und her. Dann aber reichte den Volleys ein kleiner Lauf, um sich abzusetzen und schließlich den zweiten Matchball zu verwandeln.