Berlin (dpa/bb) – Die BR Volleys sind souverän und standesgemäß in die neue Saison der Volleyball-Bundesliga gestartet. Der deutsche Meister gewann vor 5844 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle sein erstes Ligaspiel gegen den FT 1844 Freiburg mit 3:0 (25:14, 25:17, 25:18). Beste Berliner Punktesammler waren Daniel Malescha mit elf und Nicolas Zerba mit zehn Zählern.

Die Gastgeber legten gleich gut los und gingen schnell 4:1 in Führung. Aber Freiburg hielt zunächst mit einer guten Annahme dagegen. Zudem fehlten auch einigen Berliner Angriffen noch die Präzision. So blieb Freiburg zunächst dran. Aber mit zunehmender Spieldauer kam die Berliner Angriffsmaschinerie dann ins Rollen. Zudem war der Block immer wieder zur Stelle. So ging der erste Satz klar an die Berliner.





BR Volleys nur einmal kurz in Rückstand

Auch der zweite Durchgang startete zunächst ausgeglichener. Die Berliner waren zwar immer in Führung, aber Freiburg blieb dran. Doch nach dem 8:6 setzte sich erneut die größere Qualität der Gastgeber durch und so holten sie sich diesen Satz wieder sehr souverän.

Zu Beginn des dritten Satzes gerieten die Volleys erstmalig in dieser Partie in Rückstand (0:2). Die Gäste kämpften nun um jeden Ball, aber die Hauptstädter blieben unbeeindruckt. Auch, wenn im Angriff der Ball nicht mehr ganz so rund lief, fanden sie immer wieder Antworten. Am Ende verwandelten sie den zweiten Matchball.