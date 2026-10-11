Berlin (dpa/bb) – Versöhnlicher Abschluss der Saisonvorbereitung für die BR Volleys. Der deutsche Meister gewann heute beim Agrobex-Memorial Arkadiusz Gołaś-Turnier im polnischen Rzeszów das Spiel um Platz drei gegen das polnische Spitzenteam ZAKSA Kędzierzyn-Koźle mit 3:1 (25:23, 24:26, 25:22, 25:17).

Nach zuvor sechs sieglosen Partien war es für die Berliner der erste Sieg in der Vorbereitung – im letzten Testspiel. Bester Akteur der Partie war der Berliner Außenangreifer Nolan Flexen.





Am nächsten Freitag bestreiten die BR Volleys dann ihr erstes Pflichtspiel beim Ligacup in Hildesheim gegen die Netzhoppers KW. Am 21. Oktober folgt dann der Bundesligastart mit einem Heimspiel gegen FT Freiburg.