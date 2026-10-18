Hildesheim (dpa/bb) – Die BR Volleys haben zum fünften Mal in Serie den Ligacup gewonnen. Der deutsche Meister gewann in Hildesheim das Finale gegen die Gastgeber Grizzlys Giesen mit 3:2 (27:25, 23:25, 25:20, 26:28, 15:13). Fleißigste Berliner Punktesammler waren Nolan Flexen, Tom Koops und Alexandru Rata mit je 22.

Zunächst bestimmte auf beiden Seiten die Blockarbeit die Partie. Die Volleys gingen schnell 4:1 in Führung, Giesen schlug aber zurück. Am Ende mussten die Berliner sogar einen Satzball abwehren, um dann selbst ihren dritten zu nutzen. Den zweiten Satz bestimmten dann die Gastgeber. Drei Satzbälle konnten die Berliner zwar noch abwehren, den vierten verwandelte Giesen zum Ausgleich.





Volleys müssen in den Tiebreak

Und auch im dritten Satz ging Giesen schnell 10:5 in Führung. Als beim Stand von 16:18 Berlins Nolan Flexen zum Aufschlag antrat, drehten die Gäste mit einem 7:0-Lauf noch diesen Satz. Im vierten Satz wurde es wieder enger, dennoch hatten die Volleys zwei Matchbälle, die sie aber vergaben. Am holte sich Giesen diesen Satz. Im engen Tiebreak erkämpften sich die Berliner wieder Matchbälle – und dieses Mal verwandelten sie den zweiten.

Die Netzhoppers Königs Wusterhausen verloren indes auch ihr drittes Spiel beim Ligacup mit 1:3 (25:22, 15:25, 18:25, 22:25) gegen die Powervolleys Düren und belegten am Ende den achten und letzten Platz.