Hildesheim (dpa/bb) – Die BR Volleys haben souverän das Halbfinale des Ligacups in Hildesheim erreicht. Der Titelverteidiger gewann sein erstes Spiel im Berlin-Brandenburg-Derby gegen die Netzhoppers Königs Wusterhausen mit 3:0 (25:21, 25:23, 25:16). Damit treffen die Berliner am Samstag auf den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen (13.30 Uhr/Dyn). Fleißigste Berliner Punktesammler waren Tom Koops mit 14 und Daniel Malescha mit 13. Bei den Netzhooppers kam Kristoffer Bisgaard auf elf Punkte.

Die Berliner starteten gleich mit viel Druck, so dass die Netzhoppers kaum ein gefährliches Angriffsspiel aufziehen konnten. Und so übernahm der Favorit aus der Hauptstadt auch gleich die Führung. Wie schon in der Vorbereitung leisteten sich die Volleys aber viele Fehler beim Aufschlag, so dass sie sich nicht weiter als vier Punkte absetzen konnten. Doch den druckvollen Angriffsschlägen hatten die Brandenburger meist nur wenig entgegenzusetzen.





BR Volleys ohne Glanz, aber souverän

Der Berliner Aufschlag blieb auch im zweiten Satz oft schwach. Und jetzt konnten die Netzhoppers dies besser nutzen und kamen häufiger am Berliner Block vorbei. Nun war es deutlich enger und die Volleys mussten sich etwas mehr strecken, konnten aber immer wieder mit schnellen Angriffen punkten. Der erste Satzball wurde dann aber etwas glücklich verwandelt.

Die Netzhoppers hielten weiter gut dagegen, waren im dritten Satz bis zum 8:8 auf Augenhöhe, aber dann sorgten die Berliner mit einem 6:0-Lauf für klare Verhältnisse. Nun gelang ihnen sogar ihr erstes und einziges Ass im Spiel.