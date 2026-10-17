Hildesheim (dpa/bb) – Die BR Volleys haben zum fünften Mal in Serie das Finale des Ligacups erreicht. Der Titelverteidiger gewann in Hildesheim das Halbfinale gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen mit 3:1 (24:26, 25:16, 25:21, 26:24). Damit treffen die Volleys im Finale am Sonntag auf den Sieger der Partie Grizzlys Giesen gegen SVG Lüneburg (18.00 Uhr/Dyn). Fleißigste Berliner Punktesammler waren Nolan Flexen mit 17 und Alexandru Rata mit 16 Punkten.

Die Volleys erwischten den besseren Start und gingen gleich mit 4:1 in Führung. Sie fanden immer wieder Lösungen durch die Mitte, zudem war der Block mehrfach zur Stelle. Doch Mitte des ersten Satzes häuften sich dann die Fehler – besonders bei der Annahme. Und plötzlich geriet der Favorit in Rückstand und verlor den Satz doch noch.





Volleys verspielen fast komfortable Führung

Die Berliner gaben im zweiten Satz aber gleich die Antwort. Eine gute Aufschlagserie von Nolan Flexen brachte sie komfortabel in Führung (12:3). Sie dominierten in weiten Phasen den Satz und brachten ihn locker zum Ausgleich ins Ziel. Der dritte Satz verlief dann aber wieder deutlich ausgeglichener. Erst ein 4:0-Lauf nach dem 16:16 brachten die Entscheidung zugunsten Berliner.

Den Schwung nahmen sie auch mit in den vierten Satz, wo sie schnell 12:6 in Führung gingen. Aber schwache Aufschläge kosteten anschließend wieder diese Führung. Und plötzlich lagen die Berliner selbst 21:22 zurück. Doch in der Crunchtime zeigten sie starke Nerven und nutzten den zweiten Matchball.