Berlin (dpa) – Der frühere Tennisstar Boris Becker ist im Auto nur ungern Beifahrer. Er müsse dann die Kontrolle abgeben, sagte der 58-Jährige der Deutschen Presse-Agentur vor der Verleihung des Automobilpreises «Das Goldene Lenkrad» von «Auto Bild» und «Bild am Sonntag» in Berlin.

«Nicht jeder Fahrer ist gut, und er hat dann für diese Stunde mein Leben sozusagen in Kontrolle, und da tue ich mich manchmal schwer», führte Becker aus. Dies äußere sich dann so, «dass ich mitbremse, mitfahre, und dass ich ihm schon mal sage: Da kommt ein Auto von links, oder da ist eine rote Ampel. Und dass ich eben mit ihm zusammenfahre, oder ihr».





Da alle wüssten, dass er den Beifahrersitz meide, fahre er meist gerne selbst, auch bei langen Fahrten. «Ich fahre gerne, ich bin leidenschaftlicher Autofahrer und ich sag‘ mal sportlich aggressiv, wenn ich darf.» Das heiße: «So schnell wie möglich, aber so sicher wie nötig.»

Becker ist Teil einer Jury, die mit darüber entscheidet, wer das «Goldene Lenkrad» 2026 erhält. Vergeben wurde die Auszeichnung dieses Mal im 50. Jubiläumsjahr in mehreren Kategorien. Erstmals verliehen wurde sie 1976.