Berlin (dpa) – Der stolze Spanier fühlte sich nach der Demütigung im Berliner Olympiastadion in seiner Fußballer-Ehre gekränkt. «Das heute ist ein Schock für mich», gestand der 46 Jahre alte Bondscoach Xavi. Drei Tage nach dem 7:0 gegen Griechenland, für das er in Holland groß gefeiert wurde, sollte der Trainer der niederländischen Auswahl den 0:5-Untergang im letzten Gruppenspiel der Nations League gegen die deutsche Nationalmannschaft erklären.

Aber wie? In seinen Ausführungen auf Englisch sagte der einstige spanische Weltmeister immer wieder ein Wort: «Spirit». Der für ihn unvorhersehbare Absturz von Wolke sieben war für Xavi eine Frage der Einstellung, der Mentalität. «Ohne den richtigen Spirit kannst du nichts erreichen, nicht im Fußball, nicht im Leben», sagte der 46-Jährige.





«Wir sind zusammengebrochen»

Vor allem das, was nach einer noch ordentlichen ersten Hälfte und dem Pausenstand von 1:0 für das DFB-Team passierte, traf Xavi unvorbereitet und machte ihn fassungslos. «Nach dem 2:0, 3:0 sind wir zusammengebrochen, das darf nicht passieren», sagte er nach der ersten Niederlage in seinem sechsten Spiel als Oranje-Coach.

Natürlich sei er als Trainer «verantwortlich», räumte er nach hartnäckigen Fragen der niederländischen Reporter zu seiner Rolle in der Pressekonferenz ein. «Wir können das nicht akzeptieren, wir müssen etwas ändern bis März.»

Die Leistung, die zur höchsten Niederlage der Elftal seit 1959 führte, war für ihn ein Rätsel. «In den ersten fünf Spielen hat die Einstellung gestimmt.» Darum konnte er auch noch das einzig Positive an diesem Berliner Abend erwähnen: «Wenigstens haben wir uns für das Viertelfinale qualifiziert, das war das Hauptziel.» Erreicht wurde es nun halt bloß als Zweiter hinter Gruppensieger Deutschland.