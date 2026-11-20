Oranienburg (dpa/bb) – Bombenfund in den Havelwiesen: Am 15. Dezember müssen sich Anwohner in Oranienburg angesichts der Entschärfung auf einen Sperrkreis einstellen. Die Bombe wurde laut der Stadt Oranienburg an der Dr.-Kurt-Scharf-Straße/Chausseestraße gefunden.

Hintergrund war demnach eine von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes beauftragte Absuche. Das Gebiet sollte aufgrund eines geplanten Neubaus des Großen Wehrs Sachsenhausen abgesucht werden, wie es hieß.





Wenn die Bombe am 14. Dezember freigelegt wird, soll geprüft werden, ob es sich um einen Blindgänger mit intaktem Zünder handelt. Bestätigt sich dies, wird nach Angaben der Stadt um 8.00 Uhr ein Sperrkreis um den Fundort errichtet.

Rund 3.800 Personen im Sperrkreis

Der Stadt zufolge wären rund 3.800 Menschen von der Maßnahme betroffen. Teil des Sperrkreises sind unter anderem zwei Schulen, zwei Kitas und ein Pflegeheim. In Sachsenhausen sind laut der Stadt auch der Bahnhof, die Feuerwehr und ein Sportplatz betroffen.

Die Friedrichsthaler Straße liegt demnach teilweise im Sperrkreis. Daher wird laut der Stadt geprüft, wie Personen den Ortsteil Friedrichsthal alternativ erreichen können. Über den genauen Ablauf am 15. Dezember will die Stadt eigenen Angaben nach rechtzeitig informieren.