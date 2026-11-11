Berlin (dpa) – Blumen für den Kanzler zum 71. Geburtstag: Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) gratulierten dem Regierungschef zum Auftakt der Kabinettssitzung mit zwei Sträußen. Klingbeil wünschte ihm «ganz herzlich» im Namen aller Ministerinnen und Minister: «Viel Gesundheit, viel Glück und viel Erfolg, alles Gute.» Merz antwortete knapp: «Na, da freue ich mich aber sehr.»

Dobrindt gratulierte dem Kanzler «mit Gottes Segen», das Kabinett applaudierte dem Jubilar. Merz beendete die kurze Gratulationsrunde dann recht schnell mit den Worten: «Vielen Dank, an die Arbeit.»





Feiern will er erst am Abend mit seiner Frau Charlotte und einer seiner Töchter. Ursprünglich sei ein Konzertbesuch in der Berliner Philharmonie geplant gewesen, hatte er bei einer Veranstaltung der «Westfalenpost» erzählt. Wegen des Besuchs seiner Familie werde er nun aber «schön zum Italiener» essen gehen.

Dass er überhaupt Zeit zumindest mit Teilen seiner Familie verbringen könne – er hat einen Sohn und zwei Töchter und ist auch Großvater – sei «ein wunderbares Geburtstagsgeschenk», meinte der CDU-Chef.

Klimaschützer hatten kritisiert, dass er seinen Geburtstag nicht bei der Klimakonferenz in Antalya verbringt. Merz hatte seine Abwesenheit dort mit dienstlichen Terminen begründet – für heute mit der Kabinettssitzung und den abschließenden Verhandlungen über den Haushalt 2027. Am Donnerstag und Freitag ist Merz bei zwei europäischen Gipfeltreffen in Dublin.