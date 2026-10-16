Berlin (dpa/bb) – Der Blücherplatz in Kreuzberg heißt jetzt Eva-Mamlok-Platz. Der Platz vor der Zentral- und Landesbibliothek wurde am Nachmittag offiziell umbenannt und erinnert nun an Eva Mamlok und ihren antifaschistischen Widerstand.

Zur Einweihung wurde ein Gedenkzeichen aufgestellt. Bezirksbürgermeisterin Clara Herrmann sagte laut Mitteilung: «Eva Mamlok war eine jüdische Kreuzbergerin, die sich schon als Jugendliche mutig der NS-Diktatur widersetzte. Der Eva-Mamlok-Platz macht diesen jüdischen und weiblichen Widerstand in unserem Bezirk sichtbar und gibt ihm einen festen Ort in unserer Erinnerungskultur.» Das Andenken sei auch ein Auftrag für die Gegenwart, konsequent gegen Antisemitismus einzutreten.





Eva Mamlok (1918 bis 1944) war den Angaben des Bezirksamtes Friedrichshain-Kreuzberg zufolge eine Kreuzberger Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus. Bereits als 14-Jährige soll sie mit weißer Farbe «Nieder mit Hitler!» auf das Dach des damaligen Kaufhauses Tietz am Halleschen Tor geschrieben haben. Sie wurde deswegen kurz inhaftiert.