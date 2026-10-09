Oranienburg (dpa/bb) – Seit hundert Jahren werden S-Bahnen im Werk Oranienburg gewartet und instand gehalten. «Wir blicken mit Stolz auf die langjährige Geschichte unseres Werkes zurück», sagte Heiko Büttner, Chef der S-Bahn Berlin, anlässlich der Jubiläumsfeier mit dem Brandenburger Verkehrsminister Robert Crumbach (SPD).

Oranienburgs Bürgermeisterin Jennifer Collin-Feeder (SPD) betonte: «Dass der Standort nun umfassend modernisiert und langfristig gesichert wird, ist ein starkes Signal für die Infrastruktur in Oranienburg und in der gesamten Region.» Eine funktionierende Schieneninfrastruktur sei ein wichtiger Standortfaktor für die Wirtschaft. Die Bahn will das Werk in den kommenden Jahren ohne Einschränkungen für den Betrieb unter anderem mit einer neuen Heizungs- sowie einer Photovoltaikanlage ausstatten.





Im S-Bahn-Werk Oranienburg gibt es vier Gleise mit jeweils vier Arbeitsständen.