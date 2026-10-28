Cottbus (dpa) – Bei Energie Cottbus werden die Personaloptionen vor dem Spiel gegen den VfL Bochum zahlreicher. Einsätze von Routinier Leonardo Bittencourt und Stürmer Moritz Hannemann sind laut Trainer Claus-Dieter Wollitz wieder möglich, eine Entscheidung soll spätestens am Freitagmorgen fallen. An dem Abend empfängt Energie den VfL (18.30 Uhr/Sky), der sich erst am Dienstag im DFB-Pokal mit 2:0 gegen Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 durchgesetzt hatte.

Laut Wollitz sei Bittencourt von einer Fußprellung weitestgehend genesen. Hannemann, der wie Bittencourt beim 1:1 in Heidenheim fehlte, musste sogar ins Krankenhaus. «Er hat im Training einen Pferdekuss bekommen und hat sogar stationär im Krankenhaus gelegen, weil die Befürchtung da war, dass es noch schlimmer wird. Es geht aber wieder», sagte Wollitz.





Nürnberg-Spiel als Maßstab

Definitiv ausfallen wird Kapitän Axel Borgmann, der an Oberschenkelproblemen laboriert. Dafür hat Julian Guttau die bisherige Woche voll trainieren können. Der Neuzugang von Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue war seit Mitte August wegen eines Teilabrisses der Plantarfaszie ausgefallen.

Mit Spielen am Freitagabend hatte Cottbus zuletzt gute Erfahrungen gemacht. «Allein, wenn ich an Nürnberg denke. Das war überragend», befand Wollitz. Gegen den Aufstiegsanwärter hatte man am Ende ein 1:1 erreicht, dabei sogar bis elf Minuten vor dem Ende geführt. Dort hatte sich auch Bittencourt verletzt, mit dessen Behandlungsablauf Wollitz nicht einverstanden war: «Erst Mittwoch kam er ins MRT, am Donnerstag gab es die Diagnose.»