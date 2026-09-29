Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Nach einem warmen Wochenstart bringt auch der Dienstag sommerliche Temperaturen von bis zu 26 Grad. Dieser Höchstwert wird in Berlin-Dahlem und in Cottbus erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Wenige hohe Wolkenfelder und viel Sonnenschein erwarten die Wetterexperten. Das milde und trockene Herbstwetter hält auch an den darauffolgenden Tagen an.

Die Höchsttemperaturen sinken am Mittwoch und Donnerstag jedoch leicht – der Vorhersage zufolge auf 22 bis 24 Grad. Für Mittwoch werden Schleierwolken und viel Sonnenschein erwartet, am Donnerstag soll es heiter bis wolkig werden. Tiefstwerte von 11 bis 8 Grad seien in der Nacht zum Mittwoch möglich und zwischen 12 und 9 Grad in der darauffolgenden Nacht.



