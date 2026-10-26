Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Der Montag startet in Berlin und Brandenburg wolkig mit einzelnen kurzen Schauern. Das teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Die Temperaturen erreichen laut der Vorhersage 12 bis 14 Grad.

In der Nacht auf Dienstag verdichten sich die Wolken, dazu fällt etwas Regen. Die Werte gehen auf 9 bis 6 Grad zurück. Am Dienstag zeigt sich der Himmel gering bis wolkig bewölkt, Niederschlag ist nicht in Sicht. Die Temperaturen liegen bei 14 bis 17 Grad.





Am Mittwoch zieht der Regen ostwärts ab, danach lockert es auf und es bleibt trocken bei 13 bis 15 Grad. Wieder mehr Wolken bringt die Nacht zum Donnerstag: Von Nordwesten setzt leichter Regen ein, die Tiefstwerte liegen zwischen 9 und 5 Grad, wie es weiter hieß.