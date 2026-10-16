Berlin (dpa/bb) – Planschen bis tief in die Nacht: Die Berliner Bäder laden zu einer «Langen Nacht des Schwimmens» ein. Am 30. Oktober öffnen 16 Schwimmbäder bis Mitternacht und teilweise sogar noch länger ihre Becken, wie die Berliner Bäder mitteilten.

Ein besonderer Veranstaltungsort ist an dem Abend die Traglufthalle des Kombibades Seestraße. In der für den Winter eingerichteten Halle über den Außenbecken soll es eine Lichtinstallation geben. Das Kombibad Seestraße soll bis Mitternacht geöffnet sein, genauso wie sechs weitere Bäder. Bis 22.00 Uhr werden die Öffnungszeiten in der Kleinen Schwimmhalle Wuhlheide sowie im Sommerbad Kreuzberg verlängert.





Welche Bäder sogar bis 2.00 Uhr nachts öffnen

In folgenden Bädern können Berlinerinnen und Berlin sogar bis 2.00 Uhr nachts ihre Bahnen ziehen:

Kombibad Gropiusstadt – Hallenbad (Neukölln)

Schwimmhalle Allendeviertel (Köpenick)

Stadtbad Charlottenburg – Alte Halle

Stadtbad Lankwitz

Stadtbad Neukölln

Stadtbad Schöneberg

Stadtbad Tiergarten

Wo man auch länger in die Sauna kann

Bei der Aktion können Schwimmbadgäste auch länger saunieren. Möglich ist dies in fünf Bädern:

Schwimmhalle Ernst-Thälmann-Park (bis 22.00 Uhr)

Schwimmhalle Helene-Weigel-Platz

Sommerbad Kreuzberg

Stadtbad Neukölln

Stadtbad Wilmersdorf I

Was der Nachtspaß kostet

Die Gäste zahlen den normalen Eintrittspreis. Und im Sommerbad Kreuzberg zahlen Badefreunde und Badefreundinnen an dem Tag sogar 20 Prozent weniger, wie die Berliner Bäder mitteilten.

Anlass für die «Langen Nacht des Schwimmens» ist der 30. Geburtstag der Berliner Bäder.