Berlin (dpa/bb) – Die Geschäftsführerin der Berliner Immobilienmanagement Gesellschaft BIM, Birgit Möhring, ist tot. Sie ist am 15. August im Alter von 63 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben, wie das Unternehmen mitteilte. «Der plötzliche Tod von Birgit Möhring hat uns alle tief getroffen. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und dem Team der BIM», erklärte der BIM-Aufsichtsratsvorsitzende, Staatssekretär Wolfgang Schyrocki.

Finanzsenator Stefan Evers (CDU) würdigte Möhring als «herausragende Persönlichkeit». «Sie hat die BIM seit ihrer Gründung entscheidend mit aufgebaut und geprägt», teilte Evers mit. Er erinnerte daran, dass Möhring im Jahr 2023 kurzerhand das Unternehmen alleine weiterführte, als ihr langjähriger Geschäftsführerkollege Sven Lemiss während eines Kajakausflugs starb.





Die landeseigene Gesellschaft des Landes Berlin ist nach eigenen Angaben für mehr als 5.000 Gebäude und Grundstücke zuständig. Dazu zählen bekannte Wahrzeichen der Stadt wie das Brandenburger Tor in Berlin-Mitte. Rund 1.000 Beschäftigte arbeiten bei der BIM.