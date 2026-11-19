Berlin/Leipzig (dpa/bb) – Der Bundesgerichtshof (BGH) hat eine Entscheidung des Landgerichts Berlin bestätigt, das zwei Brüder im September 2025 unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchten Mordes verurteilt hatte. Der 5. Strafsenat des BGH in Leipzig verwarf die Revisionen der beiden Angeklagten, wie das Gericht in Karlsruhe mitteilte (Az.: 5 StR 419/26). Zuvor hatte der «Tagesspiegel» darüber berichtet.

Das Landgericht Berlin hatte den älteren Bruder unter Einbeziehung einer Strafe aus einem weiteren Urteil zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten und in zwei weiteren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren verurteilt. Der jüngere Bruder erhielt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten.





Dem Landgericht zufolge sind die Angeklagten Angehörige einer in Berlin-Neukölln ansässigen Großfamilie und bezeichnen sich selbst als Mitglieder eines «Clans». Gemeinsam begingen sie im Mai, Juni und September 2023 in Neukölln mehrere Gewalttaten. In einem Fall griffen sie fünf ihnen unbekannte Lokal-Besucher an, die angeblich ihre Schwester und Verlobte beleidigt hatten. Dabei kam nach Angaben des Gerichts ein Schlagstock zum Einsatz. Eines der Opfer wurde schwer verletzt.

Massive Gewalt gegen mehrere Menschen

Im zweiten Fall wollten beide einen als TÜV-Prüfer tätigen Mann, der aus ihrer Sicht ihre Weiterfahrt in einen Hof blockierte, durch körperliche Misshandlung «erziehen». Einer der Angeklagten schlug ihm einen Messergriff an den Kopf, der andere bedrohte ihn mit dem Tod. Im dritten Fall schlug einer der Angeklagten einen zufälligen Friseurbesucher, der sich bei einem Streit schlichtend einmischte.

Als er zu fliehen versuchte, folgten ihm beide. Einer der Angeklagten fügte dem Mann drei lebensgefährliche Messerstiche zu. Dabei ging es den Tatverdächtigen dem Gericht zufolge um die Bestrafung einer vermeintlichen Respektlosigkeit. Ihr Opfer konnte durch eine sofortige Notoperation gerettet werden, leidet aber weiter unter den Folgen der Tat.

Die Überprüfung des Urteils hat laut BGH-Angaben keinen Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten ergeben. Das Urteil des Landgerichts ist damit rechtskräftig.