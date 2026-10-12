Frankfurt (Oder) (dpa/bb) – Zwei Männer sind in Frankfurt (Oder) auf dem Heimweg von einer Veranstaltung angegriffen und verletzt worden. Ein 40-Jähriger ging nach mehreren Schlägen ins Gesicht bewusstlos zu Boden und soll auch dort noch getreten worden sein, wie die Polizei mitteilte. Die beiden Männer waren am Sonntag gegen 1.45 Uhr unterwegs, als ihnen drei Personen gefolgt sein sollen. Diese griffen den 40-Jährigen den Ermittlern zufolge unvermittelt an. Auch sein 38-jähriger Begleiter erlitt durch mehrere Schläge Verletzungen, bevor das Trio floh.

Rettungskräfte versorgten beide Männer. Zeugenaussagen führten zu einem Verdächtigen. Kurz darauf wurden auch die beiden anderen mutmaßlichen Täter gestellt. Auf ihrer Kleidung fanden sich teils Blutspuren.



