Berlin/Potsdam (dpa/bb) – Das Herbstwetter in Berlin und Brandenburg zeigt sich zum Ende der Woche noch von seiner freundlichen Seite. Am Morgen lösen sich zunächst noch Nebelfelder auf, bevor es dann laut Deutschem Wetterdienst (DWD) überwiegend heiter werden soll. Die Temperaturen erreichen zwischen 17 und 20 Grad.

Erst am Nachmittag und in der Nacht ziehen dann vermehrt Wolken auf und bringen vorübergehend etwas Regen mit sich. Dann fallen die Tiefstwerte auf bis zu 6 Grad ab.





Leichter Regen am Wochenende

Dieses Wetter zieht sich dann auch bis in das Wochenende. Samstagvormittag komme es gebietsweise zu Regen oder Sprühregen, heißt es vom DWD. Die Temperaturen liegen dann zwischen 13 und 15 Grad. In der Nacht bleibt es bewölkt, aber trocken. Die Tiefstwerte fallen auf bis zu 4 Grad ab.

Am Sonntag kommt es bei 12 bis 14 Grad nur noch lokal zu etwas Regen. Im Tagesverlauf heitert es laut DWD dann auch wieder etwas auf. Die Nacht bleibt bei 4 bis 8 Grad trocken.