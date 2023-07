Potsdam (dpa/bb) – Ein betrunkener Falschfahrer auf dem Fahrrad ist mit einer Radfahrerin zusammengestoßen – beide verloren das Bewusstsein. Wie die Brandenburger Polizei am Sonntag berichtete, war ein 58-Jähriger am Samstagabend mit seinem Rad in der Potsdamer Innenstadt unterwegs. Nach ersten Erkenntnissen fuhr er auf der Langen Brücke auf der falschen Straßenseite, als er frontal mit einer ihm entgegenkommenden Radfahrerin zusammenprallte.

Bei dem Zusammenstoß hätten der Mann und die 48-Jährige ihr Bewusstsein verloren. Die Frau sei während der Unfallaufnahme wieder ansprechbar gewesen. Der Mann blieb demnach zunächst bewusstlos – er roch laut Polizei deutlich nach Alkohol.

Die Beteiligten trugen demzufolge keine Fahrradhelme und kamen mit Platzwunden am Kopf in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand laut Polizei nicht. Die Ermittlungen laufen.