Gumtow (dpa/bb) – Betrüger haben eine Frau in Gumtow (Landkreis Prignitz) über einen QR-Code um mehrere Tausend Euro gebracht. Die 61-Jährige erhielt einen Brief, der den Anschein erweckte, von ihrer Hausbank zu sein, wie die Polizei mitteilte. Das Schreiben enthielt einen QR-Code, den die Frau scannte. Kurz darauf wurde sie angerufen.

Laut Polizei wurde die Telefonnummer ihrer Bank angezeigt. Am Telefon erfuhr sie, dass die Kontodaten der Frau ausgespäht worden seien, woraufhin die Frau Abbuchungen genehmigte. Erst nachdem sie mehrere Abbuchungen freigegeben hatte, wurde sie misstrauisch und stellte den Betrug fest. Insgesamt erbeuteten die Betrüger einen niedrigen fünfstelligen Geldbetrag, wie es hieß.



