Berlin (dpa/bb) – Ein Betonmischer hat in Berlin-Mitte am frühen Morgen eine Radfahrerin angefahren und schwer verletzt. Sie kam mit Verletzungen an den Beinen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Zusammenstoß ereignete sich aus bisher nicht geklärter Ursache, als der Betonmischer an der Ecke von Mollstraße und Karl-Liebknecht-Straße abbiegen wollte. Die BZ hatte zuvor berichtet.