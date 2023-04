Potsdam (dpa/bb) – In die Suche nach einem neuen Verfassungsrichter für Brandenburg kommt wieder Bewegung. Landtagspräsidentin Ulrike Liedtke schlägt dem Hauptausschuss nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur vor, den Bundesverwaltungsrichter Andreas Koch für die Nachfolge von Andreas Dresen als Kandidaten anzuhören. Der Landtag bestätigte dies. Der gebürtige Berliner Koch ist seit Februar Richter am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig. Er war zuvor am Verwaltungsgericht Cottbus und am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg als Richter tätig.

Der Vorschlag geht auf den Wunsch mehrerer Fraktionen im Landtag zurück. Angestrebt wird eine Wahl im Landtag vor der Sommerpause. Dresens Amtszeit als ehrenamtlicher Richter am Landesverfassungsgericht endete im November 2022. Er machte zunächst weiter, weil der Posten noch nicht wieder besetzt war. Eine Verständigung auf einen Kandidaten oder eine Kandidatin war im Landtag bisher gescheitert.