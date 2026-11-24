Bernau (dpa/bb) – Nach der Sprengung eines Geldautomaten in einem Einkaufszentrum in Bernau bei Berlin (Landkreis Barnim) hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Das teilte die Polizei mit. Der Automat war gegen 3.05 Uhr aufgesprengt worden, der entstandene Sachschaden sei erheblich. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, mussten die Bewohner einer anliegenden Pflegeeinrichtung vorübergehend evakuiert werden, da der Verdacht auf weiteren Sprengstoff im Gebäude bestand.

Zeugen hatten drei Männer auf Fahrrädern flüchten sehen. Mit einem Hubschrauber suchten Einsatzkräfte nach ihnen und nahmen einen 30-Jährigen und einen 37-jährigen Mann fest. Nach dem dritten Tatverdächtigen wird noch gesucht, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.



