Berlin (dpa/bb) – Bei der Berliner Abgeordnetenhauswahl ist nicht nur ein Kreuz auf dem Wahlzettel erlaubt. Ein «Strich, ein Kreuz, ein Plus-Zeichen» machten die Stimmabgabe gültig, sagte Berlins Landeswahlleiter Stephan Bröchler dem «Tagesspiegel»-Newsletter «Checkpoint». Gültig sei die Stimme auch, wenn der Kreis ausgemalt oder ein Häkchen in einem Kandidatenfeld gesetzt werde. Nicht erlaubt sind nach seinen Angaben wertende Symbole wie Hammer und Sichel sowie mehrdeutige Symbole wie ein Smiley.

Bei der Wahl zum Abgeordnetenhaus am Sonntag können rund 2,5 Millionen Berlinerinnen und Berliner ihre Stimme abgeben. Der Landeswahlleiter hat einige Tage nach der Wahl erst mal ein ganz anderes Programm: Am 1. Oktober beginnt die Vorlesungszeit für den Professor an der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin. «Mit Urlaub wird es knapp», schrieb Bröchler dem «Checkpoint». Er freue sich aber auf die Vorlesungszeit.



