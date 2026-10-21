Berlin (dpa/bb) – Als einen seiner wohl letzten Staatsgäste hat der amtierende Regierende Bürgermeister Kai Wegner den Präsidenten der Mongolei, Ukhnaa Khurelsukh, empfangen. Der CDU-Politiker besuchte mit seinem Gast das Brandenburger Tor. Vorher hatte sich der Gast aus der Mongolei im Roten Rathaus ins Goldene Buch der Stadt eingetragen. In dem gemeinsamen Gespräch ging es darum, die Beziehungen zwischen dem Land und der Hauptstadt weiter zu stärken, wie die Senatskanzlei mitteilte.

Im Anschluss wurde der mongolische Präsident von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) empfangen. Am Dienstag hatte er gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Berlin eine Sonderausstellung über Dschingis Khan eröffnet. Der Begründer des mongolischen Weltreiches wird anlässlich seines 800. Todestages im Jahr 2027 gewürdigt.



