Berlin (dpa) – Berlins Grünen-Spitzenkandidat Werner Graf sieht die Abgeordnetenhauswahl als klare Abwahl der bisherigen schwarz-roten Koalition. «Es ist ein klares Zeichen, dass wir hier einen Wechsel in der Stadt wollen und brauchen», sagte der Co-Vorsitzende der Grünen-Fraktion. Es sei ein Richtungswechsel gewählt worden. «Und genau den müssen wir jetzt umsetzen.»

Graf räumte ein: «Viele, die sichergehen wollten, dass die CDU nicht in der Regierung ist, haben die Stimme dann für die Linken gegeben.» Die Grünen streben nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus eine rot-grün-rote Koalition an, hatten die beiden Landesvorsitzenden Nina Stahr und Philmon Ghirmai gemeinsam erklärt.





Der Berliner Volksentscheid aus dem Jahr 2021 zur Enteignung großer Wohnungskonzerne gegen Entschädigung muss nach Grafs Einschätzung umgesetzt werden. «Wir haben natürlich einen Auftrag, auch die Regierung hat einen Auftrag, diesen Volksentscheid umzusetzen», sagte er.