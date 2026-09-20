Berlin (dpa) – Berlins Grünen-Co-Landesvorsitzende Nina Stahr sieht den Ausgang der Abgeordnetenhauswahl als klares Zeichen für eine rot-grün-rote Regierung. «Ganz klar ist, diese Regierung ist abgewählt, und wir werden jetzt natürlich gemeinsam mit den anderen Parteien schauen, dass wir eine andere progressive Regierung auf den Weg bringen können», sagte Stahr der Deutschen Presse-Agentur.

«Das Wahlergebnis der Linken ist ja auch ein eindeutiges Zeichen, dass diese Stadt eine andere Regierung möchte.» Die Grünen wollten aber erstmal die nächste Woche abwarten und wollten Gespräche führen. «Aber eine Präferenz haben wir geäußert, und die steht weiterhin.» Die Grünen streben nach der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus eine rot-grün-rote Koalition an, hatten die beiden Landesvorsitzenden Stahr und Philmon Ghirmai gemeinsam erklärt.





Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF hat die Linke die Berlin-Wahl mit 24,9 bis 25,5 Prozent klar vor der CDU gewonnen, die auf 20,0 Prozent kommt. Die Grünen erreichten danach 15,0 bis 15,4 Prozent und schnitten etwas schlechter ab als bei der Wahl 2023.