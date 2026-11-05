Berlin (dpa) – Berlins CDU-Partei- und -Fraktionschef Stefan Evers hat sich für eine Kandidatur der CSU-Politikerin Ilse Aigner als Bundespräsidentin ausgesprochen. «Ilse Aigner wäre eine hervorragende Bundespräsidentin», sagte Evers auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

«Sie hat Haltung, Herzlichkeit und Bodenhaftung. Sie hört zu, spricht Klartext und gewinnt Vertrauen über Parteigrenzen hinweg.» Gerade in den aktuell «aufgewühlten Zeiten» brauche Deutschland eine Persönlichkeit, die Menschen zusammenführe. «Ich würde mich sehr freuen, wenn sie unsere erste Bundespräsidentin wird.»





Mehrere einflussreiche CDU-Politiker aus den Ländern haben sich bereits dafür ausgesprochen, die bayerische Landtagspräsidentin als Staatsoberhaupt zu nominieren, darunter Baden-Württembergs CDU-Landeschef Manuel Hagel und drei ostdeutsche CDU-Ministerpräsidenten. Auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) bezeichnete die CSU-Politikerin als «die perfekte Kandidatin».

Die Bundesversammlung kommt am 30. Januar 2027 in Berlin zusammen, um die Nachfolge von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu bestimmen. Die CSU unterstützt eine Kandidatur Aigners. Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz hatte am Montag für eine Frau als Bundespräsidentin plädiert, aber noch keinen Namen genannt. Eine Entscheidung wird Anfang kommender Woche erwartet, wenn sich CDU-Präsidium und -Vorstand mit der Frage beschäftigen.