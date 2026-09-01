Essen/Berlin (dpa/bb) – In Berlin fahren im bundesweiten Vergleich die wenigsten Menschen mit E-Bikes durch die Straßen. Laut einer Umfrage des Energieanbieters Eon besitzen nur rund 15 Prozent der Menschen in der Bundeshauptstadt ein E-Bike – die Quote hat sich damit kaum verändert. Die höchste Quote von E-Bike-Besitzern gibt es demnach in Niedersachsen mit etwa 39,4 Prozent, gefolgt von Nordrhein-Westfalen sowie Bayern mit je rund 34 Prozent.

Berlin liegt in der Rangliste fast schon traditionell auf dem letzten Platz. In der Hauptstadt greifen viele Menschen nicht zum eigenen E-Bike, sondern bewegen sich mit gemieteten E-Bikes und auch E-Scootern durch die Stadt.





Quote verdoppelte sich bundesweit seit 2020

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsunternehmen Civey online vom 8. bis 23. Juli bis zu 30.000 deutsche Bürger ab 18 Jahren sowie 2.500 Besitzerinnen und Besitzer von E-Bikes und Pedelecs. Die Ergebnisse sind Eon zufolge repräsentativ. Bundesweit besitzen demnach 31,4 Prozent der Menschen ein E-Bike oder Pedelec. Damit habe sich der Anteil seit 2020 mehr als verdoppelt, hieß es.

«Dass 40 Prozent der Besitzerinnen und Besitzer ihr E-Bike auch als Alternative zum Auto nutzen, macht deutlich: E-Bikes sind längst mehr als Freizeit oder Komfort», sagte Filip Thon, Chef von Eon Energie Deutschland, laut Mitteilung. Auffällig sei in diesem Jahr vor allem das deutlich gestiegene Interesse junger Menschen. «Unsere Umfrage und die Hochlaufzahlen bei den E-Autos zeigen, dass die E-Mobilität insgesamt zunehmend selbstverständlich und ein immer wichtigerer Teil der Energiewende wird», so Thon.

Quote in Brandenburg gesunken

In Brandenburg ist die Quote der E-Bike-Besitzer mit 25,2 Prozent weitaus höher als in Berlin, im Ländervergleich ist das Platz 13. Brandenburg gehört damit zu den Ländern, die im Jahresvergleich eine sinkende Quote verzeichnen – 2025 lag sie noch bei 25,7 Prozent.