Berlin (dpa/bb) – Mit einer neuen Kampagne wollen sich kommunale Berliner Unternehmen für mehr Respekt und gegen Aggressionen gegenüber ihren Beschäftigten einsetzen. Angesichts zunehmender Fälle von respektlosem Verhalten und Gewaltvorfällen initiieren die 14 Firmen die Plakatkampagne «Mehr Respekt. Mehr Wert für Berlin». Sie soll ein sichtbares Zeichen sein für mehr Wertschätzung der Angestellten, die im öffentlichen Raum arbeiten.

Vorgestellt werden sollen die großformatigen Motive am nächsten Dienstag im Beisein des Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU). Beteiligt sind unter anderem die Bäder-Betriebe, die Stadtreinigung BSR, der Gesundheitskonzern Vivantes, zahlreiche öffentliche Wohnungsbaugesellschaften wie Degewo, Howoge, WBM und andere, die Messe Berlin, Stromnetz Berlin und die Berliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft Behala.



