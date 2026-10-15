Berlin (dpa/bb) – Der Vertrag des Generalmusikdirektors der Berliner Staatsoper Unter den Linden, Christian Thielemann, wird bis zum 31. Juli 2034 verlängert. Auch Intendantin Elisabeth Sobotka soll bis mindestens 2034 an der Staatsoper bleiben. Der Stiftungsrat der Oper habe die Verlängerung der beiden Verträge am 8. Oktober beschlossen, einige Tage später habe Kultursenator Stefan Evers (CDU) unterzeichnet, teilte das Opernhaus mit. Thielemann und Sobotka arbeiten seit September 2024 gemeinsam an der Staatsoper.

«Es ist wunderbar, dass ich die menschlich sowie künstlerisch sehr harmonische Arbeit mit der Staatskapelle Berlin und Elisabeth Sobotka fortführen darf», teilte Thielemann mit. Er freue sich darauf, das Kernrepertoire weiter zu pflegen und Neues zu entdecken.





Sobotka erklärte: «Es ist mir eine Ehre und besondere Freude, weiter die Staatsoper Unter den Linden leiten zu dürfen.»

Die Staatsoper Unter den Linden ist eines der bedeutendsten Opernhäuser Deutschlands mit einer wechselvollen Geschichte seit dem 18. Jahrhundert. Das Haus wurde zwischen 2010 und 2017 für rund 400 Millionen Euro grundlegend saniert. Das Orchester der Staatsoper, die Staatskapelle Berlin, zählt zu den ältesten Orchestern Deutschlands und feierte 2020 sein 450-jähriges Bestehen.