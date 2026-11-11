Berlin (dpa/bb) – 13 Berliner Schulen dürfen sich künftig «Klima Schule» nennen. Im Rahmen des diesjährigen Wettbewerbs für Klimaschutz und Klimaanpassung der Bildungs- und der Klimaschutzverwaltung des Senats gemeinsam mit der Gasag AG wurden zwölf Projekte an dreizehn Schulen ausgezeichnet. Die Schulen erhalten ein Preisgeld von 500 Euro und die beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte eine Auszeichnung als «Berliner Klima Schüler» und «Berliner Klima Lehrer», heißt es in Pressemitteilungen der Ausrichtenden.

41 Projekte wurden eingereicht. Zu den Ausgezeichneten gehört etwa die Lemgo-Grundschule in Friedrichshain-Kreuzberg. Dort realisierte die Musiktheater-AG ein Musical rund um «die letzte Schneeflocke». Es werde eindrucksvoll gezeigt, «dass Klima ein Querschnitt-Thema ist, das letztlich in jedem Fach und Gesellschaftsbereich immer mitzudenken ist», heißt es in der Begründung der Jury.





Die Grundschule am Koppenplatz in Mitte begrünte den eigenen Schulhof und nutzt Pflanzen als CO-2-Speicher und Schattenspender. An der Paul-Löbe-Schule in Reinickendorf wurde eine Schülerfirma gegründet, die sich für einen geringeren Energieverbrauch einsetzt. Die Gebäudetechnik dort werde kontinuierlich optimiert und die Energieströme und Verbrauche der Schule werden erfasst und ausgewertet, um Einsparpotenziale sichtbar zu machen. In weiteren Projekten ging es um nachhaltige Mobilität, die Erforschung eines schulnahen Sees oder auch einen Lebensraum für Zaun-Eidechsen.

«So wird Klimaschutz im Schulalltag greifbar», sagte Klimaschutzsenatorin Ute Bonde (CDU). Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (ebenfalls CDU) teilte mit, der Wettbewerb setze wichtige Impulse zur Entwicklung der gesamten Schule. «Schülerinnen und Schüler vertiefen ihr Wissen, entwickeln eigene Ideen, lernen im Team zu arbeiten und übernehmen Verantwortung.» Lehrkräfte hätte die Möglichkeit, wichtige Herausforderungen wie Klimaschutz und Klimaanpassung praxisnah aufzugreifen.