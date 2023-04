Ausflügler sollten für Touren an den Stadtrand mehr Zeit einplanen: In den Bezirken Pankow und Treptow-Köpenick kommt es über Ostern zu Einschränkungen im S-Bahn-Verkehr.

Die S3 ist bereits seit dem 3. April unterbrochen. Zwischen den Bahnhöfen Wuhlheide und Friedrichshagen verkehren keine Züge. Bis zum 14. April decken Ersatzbusse den Abschnitt zwischen Friedrichshagen und Karlshorst ab. Der Grund für die Sperrung sind Baumaßnahmen.

Fahrgäste, die die S3 über den Bahnhof Wuhlheide hinaus nutzen möchten, werden gebeten, in Karlshorst in Busse umzusteigen. An der Station in der Wuhlheide sei kein Umstieg in den Ersatzverkehr möglich, teilt die Berliner S-Bahn mit. Fahrgäste ab oder bis Wuhlheide können die S3 bis dorthin nutzen.

Auch im Berliner Norden gibt es Beeinträchtigungen. Die Linien S2 und S8 werden ab dem Abend des 6. April (etwa 22 Uhr) zwischen den Bahnhöfen Pankow und Karow beziehungsweise Mühlenbeck-Mönchmühle unterbrochen. Auf beiden Streckenabschnitten sind bis zum 11. April (circa 1.30 Uhr) Busse unterwegs. Auch dort laufen Bauarbeiten.

Weitere Informationen zum S-Bahnverkehr in Berlin gibt es online.

Text: nm