Berlin (dpa/bb) – Die Berliner Polizei hat zwölf scharfe Handgranaten sichergestellt. Sie seien am Montag in Berlin-Friedrichshain entdeckt worden, so das Lagezentrum der Polizei am frühen Abend. Zu Einzelheiten und den Hintergründen seien keine Angaben möglich.

Nach Angaben der «Bild»-Zeitung wurden die Handgranaten in einem Selfstorage, also einem privat mietbaren Lagerraum, von Mitarbeitern gefunden, die daraufhin die Polizei alarmierten. Die Granaten seien anschließend auf dem Sprengplatz im Grunewald unschädlich gemacht worden.





Wer die Handgranaten in dem Lagerraum hinterlassen hat und warum, ist bisher nicht bekannt.