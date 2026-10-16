Berlin (dpa) – In Berlin hat die Polizei einen Mann festgenommen, der in der schwedischen Hauptstadt Stockholm schwere Gewaltstraftaten verübt haben soll. Nach Angaben der schwedischen Polizei wird dem Verdächtigen vorgeworfen, «eine führende Person in einem kriminellen Netzwerk» zu sein. Die Festnahme des «schwedischen Bandenkriminellen» sei von der deutschen Polizei in Zusammenarbeit mit der rumänischen und der schwedischen Polizei durchgeführt worden. Der Mann habe sich vorübergehend in Deutschland aufgehalten.

«Es handelte sich um eine umfangreiche Operation, bei der die Fahndungs- und Observierungsmaßnahmen über einen längeren Zeitraum liefen», sagt Anders Wiberg, Leiter einer internationalen Einheit der schwedischen Polizei. Tobias Cederlund von der Abteilung für schwere Straftaten in Stockholm Süd erklärte, der Mann, der zwischen 30 und 39 Jahre alt sei, stehe «im Verdacht, die Kriminalität auch aus dem Ausland weiterhin beeinflusst zu haben». Nach Einschätzung der Polizei gehört der Verdächtige seit mehreren Jahren einem kriminellen Netzwerk im Großraum Stockholm an.



