Berlin (dpa) – Die Spitzenkandidatin der Linken bei Berlin-Wahl, Elif Eralp, ist neue Co-Vorsitzende ihrer Fraktion im Abgeordnetenhaus. Eralp sei einstimmig an die Fraktionsspitze gewählt worden, teilte ein Sprecher mit. An ihrer Seite steht demnach Tobias Schulze, der bereits seit 2024 Co-Fraktionsvorsitzender ist. Die bisherige Co-Fraktionschefin Anne Helm gehört dem Landesparlament nicht mehr an.

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am Sonntag war die Linke mit 25,7 Prozent klar stärkste Kraft geworden. Sie könnte nun mit Eralp erstmals die Regierende Bürgermeisterin stellen. Dazu will die Partei eine Koalition mit Grünen und SPD schmieden. Gelingt das, würde Eralp den Posten als Fraktionschefin wieder abgeben.





Die neue Linke-Fraktion im Abgeordnetenhaus, die erstmals zusammenkam, hat 47 Mitglieder und ist damit doppelt so groß wie die alte. Nur ein Fünftel davon hat bereits Erfahrung im Landesparlament, alle anderen sind in der Landespolitik Neulinge.

Parteichef Maximilian Schirmer, der selbst neu im Abgeordnetenhaus sitzt, sieht darin kein Problem. «Wir bilden mit dieser Fraktion die gesamte Stadt ab», sagte er. Die Abgeordneten brächten viel Erfahrung aus verschiedenen Bereichen mit, etwa aus der Kommunalpolitik.

Auch die neuen Fraktionen von AfD, Grünen und SPD kamen zwei Tage nach der Wahl erstmals zusammen.