Berlin/Potsdam (dpa) – Im Streit um Äußerungen von Brandenburgs CDU-Innenminister Jan Redmann zur Clankriminalität ist die Berliner Linke vor Gericht zunächst gescheitert. Das Verwaltungsgericht Potsdam hat im Eilverfahren einen Antrag der Partei als unbegründet zurückgewiesen, wie ein Gerichtssprecher auf Anfrage sagte. Zuvor hatte die «Bild» berichtet.

Der CDU-Politiker hat aus Sicht der Potsdamer Richter in seinem Beitrag in sozialen Medien weder gegen das staatliche Neutralitätsgebot noch gegen das Gebot der Sachlichkeit verstoßen, wie der Sprecher sagte. Nach dem Beschluss habe sich der Minister mit seinen Äußerungen auf Tatsachen bezogen.





Redmann hatte nach dem Wahlsieg der Linken bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus seine Besorgnis bei Instagram deutlich gemacht und war dabei auf die Themen Antisemitismus und kriminelle Clans eingegangen. Er warnte vor Risiken für die Sicherheit.

Linke: Chancengleichheit verletzt

Die Linke forderte daraufhin eine Unterlassungserklärung von dem CDU-Politiker. Das lehnte dieser ab. Daraufhin zog die Partei vor Gericht. Sie sah ihre Chancengleichheit im politischen Wettbewerb verletzt.

Der Beitrag des Ministers wurde nicht nur auf dem persönlichen Instagram-Kanal von Redmann, sondern auch auf dem offiziellen Kanal des Innenministeriums Brandenburg veröffentlicht.

Im Beschluss heißt es dazu nach Angaben des Gerichtssprechers: Es sei «nicht erkennbar, dass der Minister über den in seinem Aufgabengebiet liegenden Rahmen hinaus parteipolitisch tätig gewesen ist und sich parteipolitisch geäußert hat».

Partei prüft Beschwerde

Ein Sprecher des Innenministeriums bestätigte, dass das Verwaltungsgericht einen Eilantrag abgelehnt habe. Eine Entscheidung in der Hauptsache stehe aber noch bevor. Zuvor kann die Linke aber im Eilverfahren gegen den Beschluss vorgehen und Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen, wie der Gerichtssprecher erklärte.

Die Linke kündigte an, diese Möglichkeit zu prüfen. «Wir nehmen die Entscheidung erstaunt zur Kenntnis», teilte eine Sprecherin mit. «Nach erster kurzer Prüfung unsererseits können wir die Entscheidung nicht nachvollziehen.»

Die Partei ging auch gegen andere Politiker vor, die der Partei über Social Media Antisemitismus und Nähe zu kriminellen Clans vorgeworfen haben.