Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Impfbeirat ruft dazu auf, in dieser Woche den eigenen Impfstatus zu überprüfen und bestehende Impflücken zu schließen. Im Rahmen der Nationalen Impf-Aktionswoche vom 9. bis 15. November beteiligen sich neben Hausarztpraxen auch Arztpraxen anderer Fachrichtungen und die Berliner Gesundheitsämter mit Impfberatungen und Impfstatuskontrollen, wie die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit und Pflege mitteilte. Die Aktionswoche findet bundesweit und zum ersten Mal statt.

Wer überprüfen lassen möchte, ob er oder sie alle nötigen Impfungen hat, kann mit seiner Gesundheitskarte und dem Impfausweis in eine Arztpraxis, Apotheke oder zu einem Gesundheitsamt gehen. «Impfungen gegen Influenza und weitere Atemwegserkrankungen sind ein zentraler Baustein, um die Gesundheit zu schützen», teilte Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) mit. «Insbesondere Menschen, die wegen einer Grunderkrankung ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben, sollten die vorhandenen Impfangebote wahrnehmen.»





Auch Apotheken bieten Impfungen gegen Influenza und Covid-19 an. Außerhalb der üblichen Öffnungszeiten können sich Berlinerinnen und Berliner bei der Langen Nacht des Impfens am 12. November dagegen impfen lassen.